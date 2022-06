Schianto in moto: sbalzato dalla sella, soccorso dall'eliambulanza

Spaventoso incidente, nella prima mattinata di giovedì, a Gorzone, frazione di Darfo Boario Terme. Per cause ancora da chiarire, un’auto, una moto e un furgone si sono scontrati mentre viaggiavano lungo via Cristoforo Colombo. Ad avere la peggio è stato il 52enne che guidava la ‘due ruote’: sbalzato dalla sella, sarebbe rovinosamente caduto sull’asfalto, riportando gravi traumi.

La chiamata ai soccorsi è scattata verso le 7.30: sul posto sono intervenute due ambulanze e l’elisoccorso giunto dalla centrale operativa di Brescia con l’equipe medica che ha stabilizzato il motociclista. Dopo le prime cure, il 52enne è stato trasferito - in codice rosso - al Civile di Brescia. Fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita.

La strada dov’è avvenuto lo schianto è stata chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso, durate circa 30 minuti. La dinamica e le responsabilità dell'incidente sono al vaglio dei carabinieri del Radiomobile di Breno, che si sono occupati dei rilievi di rito.