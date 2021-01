Il dramma di Giorgio, morto carbonizzato nell’auto in fiamme dopo lo schianto

Ha perso il controllo dall’auto, per cause da chiarire, mentre percorreva la Statale 42: la sua Renault Megane ha sfondato il guardrail, poi si è ribaltata più e più volte nel fosso sottostante, infine ha preso fuoco. Lui è rimasto intrappolato tra le lamiere devastate dalle fiamme, che non gli hanno lasciato scampo: è questo il tragico destino di Giorgio Rossi. Originario di Saviore dell’Adamello, abitava a Rogno, comune della Bergamasca: avrebbe compiuto 55 anni il prossimo marzo. Lascia la moglie e due figli.

Il terribile incidente sabato sera, verso le 23, a Darfo Boario Terme. Le fiamme e la densa colonna di fumo che si sono levate dalla Megane hanno attirato l’attenzione di un automobilista, che ha dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Brescia, con il supporto di un’autobotte e un’atogrù, i carabinieri di Breno per i rilievi e i sanitari del 118. Per il 54enne non c'è stato però più nulla da fare.