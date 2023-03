L'auto svolta, la moto la prende in pieno: biker sbalzato sull'asfalto

Una botta tremenda, e un volo di diversi metri sull'asfalto, tanto che per lunghi attimi si è temuto il peggio: non è andata così, per fortuna, e il biker 20enne vittima dell'incidente stradale, avvenuto domenica mattina a Corna di Darfo, è già stato dichiarato fuori pericolo. Anche se è ancora ricoverato alla Poliambulanza di Brescia, dove è stato trasferito in elicottero.

Tutto è accaduto poco dopo le 10 di ieri, domenica 26 marzo, lungo via Aria Libera: è qui che la due ruote guidata del 20enne di casa ad Artogne ha centrato in pieno la fiancata di una Mercedes che in quel momento stava svoltando a sinistra diretta verso via Ugo Foscolo. Impatto violento e inevitabile.

Illesi conducente e passeggera della Mercedes. Ad avere la peggio il biker: sbalzato dalla sella, è atterrato sull'asfalto dopo un 'volo' di un paio di metri. Non ha mai perso conoscenza, ma avrebbe rimediato parecchi seri traumi: è stato soccorso dal personale di un'ambulanza e di un'automedica in attesa dell'arrivo dell'elicottero decollato da Bergamo.

I rilievi sono stati affidati agli agenti della Polizia stradale di Darfo, mentre ad occuparsi della viabilità sono stati i carabinieri: la strada non è stata chiusa al traffico, ma si sono registrati rallentamenti per circa un'ora. Sono ancora al vaglio la dinamica e le responsabilità dell'incidente.