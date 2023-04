Investito da un’auto mentre va a scuola: bambino in ospedale

Attimi di apprensione si sono vissuti nella mattinata di oggi, lunedì 3 aprile, nel centro di Boario Terme per un incidente stradale in cui è rimasto coinvolto un bambino di 11 anni. Per cause ancora da chiarire, il piccolo è stato investito da un’auto lungo via Roccole, all’altezza di un negozio di barbiere, poco prima delle 8.

Stando a quanto ricostruito, l'11enne stava raggiungendo le scuole medie del paese a piedi: al momento non è chiaro se stesse attraversando la strada o se sia sbucato all'improvviso, quando è stato travolto dalla macchina guidata da un donna di 38 anni.

Immediato l’intervento dei volontari di Camunia soccorso, sopraggiunti in pochi minuti a bordo di un’ambulanza. Il giovanissimo studente sarebbe rovinato sull’asfalto, riportato traumi e ferite non di grave entità: dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Esine, in codice giallo. Le sue condizioni per fortuna non sono preoccupanti.

La dinamica di quanto accaduto è al vaglio della polizia stradale di Darfo Boario Terme che ha effettuato i rilievi di legge.