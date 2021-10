Terribile frontale: traffico nel caos, un ferito soccorso dall'eliambulanza

Brutto incidente in Val Camonica: domenica 17 ottobre, verso le 19, due auto si sono scontrate lungo la Strada statale 42 a Darfo Boario Terme, all'altezza di località San Cristoforo.

La chiamata è partita in codice rosso: subito sono accorsi sul posto un’automedica e tre ambulanze, insieme alla polizia stradale di Iseo, impegnata nella gestione del traffico e nei dovuti rilievi. A rimanere feriti sono stati i due conducenti: un ragazzo di 23 anni e una donna di 37.



In volo si è alzata anche l’elimbulanza che ha trasportato un ferito all'ospedale Civile di Brescia, dove è stato ricoverato in codice giallo. Il traffico è rimasto bloccato per circa due ore.