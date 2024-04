Pauroso schianto sulla Statale: due feriti e traffico nel caos

Due feriti - per fortuna, non in gravi condizioni - e traffico nel caos per oltre due ore. È il bilancio dell’ennesimo incidente avvenuto lungo la Statale 42 del Tonale, verso le 14 di venerdì 19 aprile. Nello schianto sono rimasti coinvolti tre veicoli: le cause del violento impatto, avvenuto nei pressi dello svincolo di Darfo, sono al vaglio dei carabinieri di Breno e Darfo Boari Terme, che si sono occupati dei rilievi.

Per i soccorsi sono intervenuti i vigili del fuoco di Darfo Boario, due ambulanze dei volontari di Camunia soccorso e di Pisogne. Due, come detto, le persone ferite: un ragazzo di 21 anni e un uomo di 40. Entrambi sono stati portati all’ospedale di Esine: per loro seri traumi, ma se la caveranno (il ricovero è avvenuto in codice giallo).

La Statale 42 è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia, per oltre due ore: rallentamenti e code si sono registrati, in direzione di Brescia anche lungo le strade alternative tra Esine e

Darfo.