Travolto da un furgone, poi sbalzato contro un palo: morto sul colpo

Un 70enne è morto nella mattinata di oggi (mercoledì 28 febbraio) sull’asfalto di via Roccole, nel centro di Darfo Boario Terme. Vittima di un tragico incidente stradale, avvenuto a poche ore di distanza dallo schianto di Pontoglio, in cui ha perso la vita un 61enne.

Tutto è accaduto poco dopo le 9: la dinamica è al vaglio dei carabinieri di Breno, sul posto per gli accertamenti e i rilievi di rito. Stando a una primissima ricostruzione, il 70enne stava attraversando la centralissima strada della cittadina camuna, lontano dalle strisce pedonali, quando è stato urtato da un furgone. Dopo l’impatto sarebbe stato sbalzato contro un palo della luce, riportando traumi - purtroppo - fatali.

Scattata la chiamata al numero unico per le emergenze, sono intervenute un’automedica e un’ambulanza. Per il 70enne, di casa in paese, non c’era purtroppo più nulla da fare: i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sotto shock il conducente del furgone, un uomo di 55 anni: è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Esine per le cure del caso.