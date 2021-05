Padre e figlia morti tragicamente, paese sotto shock: "Povera moglie, povera mamma"

A Travagliato è ancora il giorno del dolore, e lo sarà per chissà quanto. Tutta il paese si stringe al dolore di Carolina Cavallini, madre di Chiara e moglie di Danilo Ghitti: padre e figlia sono morti sabato mattina sulla Strada provinciale 27 in territorio di Pieve San Giacomo, provincia di Cremona. Erano usciti per una gita in moto, come tante altre volte, per passare una giornata insieme. Erano molto legati.

A latere della tragedia, terribile, proseguono i doverosi accertamenti: come da prassi, in casi come questi, è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale. I rilievi sulla dinamica sono stati affidati alla Polstrada. Da una prima ricostruzione, pare che Danilo e Chiara stessero transitando sulla Sp27, in prossimità dell'incrocio con la Sp33, quando si è consumato il drammatico incidente.

Sbalzati per diversi metri sull'asfalto, morti sul colpo

La moto su cui viaggiavano padre e figlia si è schiantata con un Suv proprio all'incrocio: il conducente del veicolo, un 59enne di Casalmaggiore, non ha potuto fare nulla per evitare l'impatto, sotto shock per l'accaduto ma illeso (insieme a lui, in auto, c'era anche il figlio). I Ghitti sono stati invece sbalzati a diversi metri di distanza, e all'arrivo dei soccorsi per loro non c'era già più nulla da fare.

Le salme sono a disposizione della magistratura, ma è atteso a breve il nulla osta per la sepoltura. Danilo Ghitti, 55 anni, lavorava all'Alfa Acciai, dov'era caporeparto: era molto conosciuto in paese in quanto per qualche anno era stato volontario di Protezione civile. La figlia Chiara, 26 anni, faceva qualche lavoretto ma era sempre vicina alla nonna, a cui dava una mano. La famiglia abita nelle case popolari di Via Togliatti. Anche l'amministrazione comunale si unisce al cordoglio.