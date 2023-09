Morto in moto, il giorno dell’addio a Daniele: "Un dolore troppo grande"

“Non ci sono parole per un dolore così grande” è uno dei tantissimi messaggi di cordoglio apparsi sui social per la morte di Daniele Lamberti, il 19enne di Rovato deceduto in un tragico incidente in moto, nel pomeriggio di mercoledì 20 settembre. Un dramma che ha lasciato senza fiato la comunità della cittadina franciacortina, come gli studenti e il personale dell’istituto di istruzione superiore Lorenzo Gigli che Daniele aveva frequentato.

Una vita piena di sogni e progetti spezzata in pochi istanti sull’asfalto delle strade della franciacorta, così come quella del 19enne Adenajd Hoxha e del 16enne Federico Doga, ex studenti della scuola superiore di Rovato vittime, nei mesi scorsi, di terribili incidenti stradali. Il dirigente del Gigli, Davide Uboldi, in rappresentanza di tutte le componenti scolastiche, ha espresso in una nota "cordoglio e vicinanza alla famiglia di Daniele".

I funerali del 19enne si terranno alle 15.30 di domani, sabato 23 settembre, nella parrocchia di Santa Maria Assunta. La salma riposa alla Domus Remondina, dove alle 18.45 di oggi (venerdì 22 settembre) si terrà la veglia funebre. In queste ore segnate dal lutto e dal dolore, la comunità si sta stringendo attorno ai genitori, di casa nella frazione Sant'Anna: piangono la morte del loro unico figlio.

Daniele abitava in paese, insieme a mamma Angela e papà Valerio: lavorava come operatore meccanico e tra poche settimane avrebbe dovuto cominciare un nuovo impiego. Non ne ha avuto il tempo e l’occasione: tradito dalla moto Ktm che tanto amava, ha finito per schiantarsi contro un albero che costeggia via Bocchetto, pare dopo aver sorpassato un’auto. Un impatto violento e devastante che non gli ha lasciato purtroppo scampo.