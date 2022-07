Tragico incidente, investito mentre torna a casa: così è morto Daniele

Investito sotto gli occhi attoniti dell'amico (e coetaneo), quando ormai mancavano davvero poche centinaia di metri per arrivare a casa: è morto così Daniele Goffi, 15 anni, travolto da un'auto - una Toyota, guidata da un ragazzo di 23 anni sotto shock per l'accaduto - in prossimità di Via Rudiano, la Strada provinciale 2 tristemente nota per i tanti, troppi incidenti stradali mortali, l'ultima vittima soltanto pochi mesi fa.

Il tragico incidente

Daniele e l'amico, classe 2007 e come lui, stavano tornando a casa dopo la Notte bianca celebrata quella sera proprio a Urago d'Oglio. Anche il ragazzo che l'ha investito abita in paese, e pare conoscesse la vittima. Agli agenti della Polizia Stradale, intervenuti per i rilievi, avrebbe riferito di non aver visto i due giovanissimi mentre camminavano sul ciglio della strada. E' stato già sottoposto ai test di alcol e droga, e sarebbe risultato negativo.

Pare che Daniele Goffi e il suo amico stessero camminando sull'erba, di fianco alla Provinciale, con le luci degli smartphone accese per illuminare il loro cammino. Ma la ricostruzione della dinamica è ancora al vaglio della Polstrada. Verrà probabilmente aperta un'inchiesta per omicidio stradale: già sequestrati sia la vettura che il cellulare del 23enne alla guida. L'allarme è stato lanciato poco mezzanotte e mezza.

Mercoledì i funerali

Sul posto si sono precipitate l'automedica, l'infermierizzata e un'ambulanza, oltre ai Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e all'elisoccorso decollato da Brescia. Ma purtroppo per Daniele non c'era già più niente da fare. In paese, dove ci si conosce ancora tutti, inevitabilmente non si parla d'altro. Un ragazzo solare e pieno di vita, dicono di lui: studiava al Cfp della Fondazione Ikaros a Calcio, provincia di Bergamo, era grande appassionato di basket e aveva giocato anche nella squadra under 15 di Chiari.

La magistratura ha già dato il nulla osta alla sepoltura. La salma ora riposa alla Casa del commiato Mombelli di Chiari, dove è stata allestita la camera ardente: visite consentite dalle 8.30 alle 20. Il funerale sarà invece celebrato mercoledì pomeriggio alle 16 nella chiesa parrocchiale di Urago d'Oglio. Daniele Goffi lascia nel dolore i genitori Rosalia e Mauro, la sorella Alessia con Alessandro.