Travolse e uccise un operaio al lavoro in strada: condannato camionista

Aveva perso il controllo del camion che stava guidando, travolgendo e uccidendo un operaio impegnato nei lavori di un cantiere sulla autostrada A31, all'altezza di Agugliaro, in provincia di Vicenza. Era il 24 giugno di due anni fa. Per lui, El Hadji Gueye, cittadino senegalese di 61 anni residente a Calvisano, la pena patteggiata (e sospesa) in tribunale a Vicenza è di un anno di reclusione per omicidio stradale, a cui si aggiunge la sospensione della patente per un anno e mezzo.

A perdere la vita, quel terribile giorno, Daniele Albertinelli, 36 anni, di Darfo. Insieme ad alcuni colleghi stava lavorando nel cantiere autostradale regolarmente segnalato da appositi pannelli luminosi.

L'imputato, davanti al tribunale, non ha saputo spiegare come mai, non è riuscito a rallentare la corsa del suo camion, sbandando nella corsia d'emergenza e investendo violentemente l'uomo che è morto sul colpo.