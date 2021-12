Il dramma di Daniela, travolta e uccisa a due passi da casa: mercoledì i funerali

Saranno celebrati mercoledì pomeriggio i funerali di Daniela Bertazzoli, 60 anni, morta investita venerdì sera a Capriolo a poche decine di metri dalla sua abitazione. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, a cui sono stati affidati i rilievi, intorno alle 17 la donna stava camminando verso casa, lungo la Strada provinciale 469, quando in un punto non illuminato è stata investita dalla Bmw X1 guidata da un 40enne, proprio di Capriolo.

In condizioni disperate, è stata soccorsa dai sanitari e trasferita in ospedale in elicottero, in codice rosso, ma purtroppo è spirata poco dopo il ricovero. Classe 1961, Daniela Bertazzoli era nata e cresciuta a Sarnico, aveva abitato a Corte Franca ma da qualche anno (dal 2004) ora abitava e lavorava a Capriolo.

Mercoledì pomeriggio i funerali

Era collaboratrice scolastica alle scuole medie di Via Fossadelli, di competenza dell'Istituto comprensivo: dirigenti, insegnanti e colleghi hanno partecipato in prima persona all'organizzazione del funerale. L'ultimo saluto, come detto, sarà mercoledì pomeriggio: il funerale alle 15 nella chiesa parrocchiale di Capriolo. La salma intanto riposa alla Casa del Commiato Eredi Foglia: le si può fare visita delle 9 alle 20. Lascia nel dolore la nipote Pamela e i cugini.