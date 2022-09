Schianto auto-moto: biker grave al Civile di Brescia

Un 62enne è stato ricoverato in gravi condizioni al Civile di Brescia, in seguito a un terribile incidente in moto. L'uomo è stato sbalzato dalla sella della sua Ducati, atterrando violentemente sull'asfalto e riportando gravi traumi.

L'incidente è avvenuto nel Mantovano, a Curtatone, nella prima mattinata di martedì. Le condizioni del 62enne, di casa a Castellucchio, sono apparse immediatamente molto critiche, tanto che da Brescia è decollata l'eliambulanza che lo ha poi trasportato nel nosocomio cittadino.

Lievi ferite anche per il 38enne al volante della Lancia Ypsilon, contro cui si è scontrata la due ruote del 62enne e per l'altro giovane uomo a bordo dell'utilitaria.

La dinamica è al vaglio della polizia locale, ma stando a una prima ricostruzione pare che l'auto stesse svoltando a sinistra, per raggiungere una stazione di servizio, quando è sopraggiunta la Ducati: la due ruote è andata a sbattere contro la portiera destra dell’auto.