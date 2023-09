Tutta la comunità di Leno sotto shock per la tragica scomparsa del 22enne Cristian Capoccia.



Verso le 2 della notte tra venerdì e sabato, il giovane è deceduto in un incidente in moto avvenuto lungo via Francesca a Cologne. Stando a una prima ricostruzione, il ragazzo stava viaggiando in direzione di Chiari, quando non si sarebbe accorto della rotonda presente sulla Sp17, finendoci in mezzo prima di schiantarsi contro i cartelli stradali.



Una scena terribile a cui ha assistito un automobilista, che ha subito chiamato il 112. Immediato l'intervento del soccorso sanitario, ma per il giovane non c'era già più nulla da fare.



Cristian abitava a Leno insieme alla madre, al compagno di lei e alle due sorelle. Aveva studiato all'istituto Bonsignori di Remedello, indirizzo agraria. Un anno fa, in un altro incidente stradale, il paese aveva pianto la morte della 17enne Irene Zani