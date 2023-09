Terribile frontale tra un’auto e un camion: uomo muore sul colpo

Terribile tragedia nella mattina di oggi, martedì 12 settembre, lungo la tangenziale di Cremona: un uomo ha perso la vita in un drammatico scontro frontale contro un camion della raccolta dei rifiuti.

Lo schianto verso le 10: per cause da chiarire, l’auto sulla quale viaggiava la vittima - una Fiat Punto - si è scontrata frontalmente con il mezzo pesante, finendo poi la corsa contro il guardrail.

Un impatto devastante: l’utilitaria è stata ridotta a un groviglio di lamiere e per l’uomo al volante non c’è stato più nulla da fare. Ferite lievi per il 53enne che guidava il mezzo pesante.

Oltre ai vigili del fuoco e ai mezzi del 118 sul posto è intervenuta la polizia locale, che si sta occupando dei rilievi del caso: la tangenziale è stata chiusa al traffico.