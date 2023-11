Investito da un’auto mentre festeggia Halloween: bimbo soccorso dall’eliambulanza

Una mamma e il suo bambino di 7 anni stavano festeggiando Halloween bussando di porta in porta, per porre la domanda di rito e fare incetta di golosi dolcetti, quando - per cause ancora al vaglio dei carabinieri - sono stati investiti da un’auto. È accaduto nella serata di ieri, martedì 31 ottobre, lungo via Brescia a Crema, all’altezza della scuola elementare.

Erano circa le 21.15: una Renault Megane ha investito la donna di 42 anni e il figlio di 7. Tempestivo l’arrivo dei soccorsi: sul posto, oltre a un’ambulanza e un’automedica, è stato inviato anche l'elisoccorso decollato da Brescia. La donna non avrebbe riportato ferite, mentre il piccolo è stato immobilizzato e poi trasferito in ospedale a bordo dell’elicottero del 118. Le sue condizioni per fortuna non sarebbero critiche: il ricovero è avvenuto in codice giallo.