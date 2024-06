Schianto tra moto: giovane biker soccorso dall'eliambulanza

Ancora un incidente sulle Coste di Sant'Eusebio, tra Vallio Terme e Agnosine, meta di centinaia di biker. Stando alle prime sommarie informazioni trapelate, due moto si sarebbero scontrate mentre affrontavano i tornanti della Sp 237, per cause che sono ancora da accertare.

L'allarme è scattato in codice rosso, poco dopo le 11.30 di oggi (domenica 16 giugno): sul posto sono state inviate un'ambulanza, un'automedica e pure l'elisoccorso. Ad avere la peggio è stato un uomo di 32 anni: dopo le prime cure, è stato trasferito a bordo dell'elicottero del 118 all'ospedale Civile di Brescia. Per lui seri traumi, ma se la caverà: il ricovero è avvenuto in codice giallo. La dinamica di quanto accaduto è al vaglio dei carabinieri che sono sul posto per gli accertamenti di rito.