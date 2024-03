Travolto in bici all’incrocio, batte la testa sull’asfalto: è gravissimo

Travolto da un’auto mentre, in sella alla sua bici elettrica, percorreva la strada che porta al cimitero del paese: sbalzato dalla sella e poi caduto sull’asfalto, ha battuto con violenza la testa. L'uomo, un 52enne, è stato trasferito d’urgenza al Civile di Brescia: le sue condizioni sarebbero critiche e i medici si sono riservati la prognosi.

L’incidente è avvenuto nella serata di ieri (martedì 12 marzo) a Costa Volpino, Comune al confine tra la nostra provincia e quella di Bergamo. Stando alle prime ricostruzioni, il 52enne - di casa in paese - sarebbe stato travolto da una Fiat Panda all’incrocio tra via 25 Aprile e via Aria Libera: il 75enne che era al volante dell’utilitaria avrebbe svoltato senza accorgersi del 52enne che sopraggiungeva in sella alla sua e-bike.

Come detto, il ciclista è stato sbalzato sull’asfalto e ha battuto con violenta la testa: all’arrivo dei soccorsi era privo di conoscenza. Una volta stabilizzato è stato trasferito, a bordo di un’eliambulanza, nel nosocomio della nostra città dov’è tuttora ricoverato in condizioni molto gravi.