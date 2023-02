Camion si ribalta nella rotonda, traffico 'impazzito': code chilometriche

Mattinata complicata, nell'Alto Sebino, a causa di un incidente stradale che ha visto coinvolto un mezzo pesante nella rotatoria di Ponte Barcotto a Costa Volpino.

Per motivi ancora da accertare, poco dopo le 5 un grosso tir si è ribaltato sul fianco destro, paralizzando tutto il traffico della zona: c'è chi ha impiegato oltre mezzora per fare i 6 km che separano il paese da Rogno, a causa dell'incolonnamento creatosi lungo via Roma.



Per sollevare il camion e poi spostarlo dalla carreggiata, è stato necessario far intervenire un'autogrù dei vigili del fuoco. Per consentire le operazioni, è stato inoltre istituito il senso unico alternato. Manovre lunghe, quelle delle pompieri, anche per la messa in sicurezza del manto stradale, su cui si sono riversati olio e idrocarburi. A 4 ore di distanza dal sinistro, ancora si registravano rallentamenti (la situazione è poi tornata alla normalità). I carabinieri e gli agenti della Locale si sono occupati della gestione del traffico.