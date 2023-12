Auto sbanda, poi lo schianto contro il muro: due feriti

Un’auto praticamente distrutta e due persone in ospedale. È questo il bilancio dello spaventoso incidente avvenuto nella mattina di oggi (giovedì 21 dicembre) a Corzano. Ancora non è chiaro cosa abbia causato la sbandata e il successivo schianto di una station wagon contro il muro di una cascina di via Silvio Pellico.

Per liberare le due persone che erano a bordo, un uomo di 74 anni e una donna di 51, si sarebbe reso necessario tagliare una portiera. Inizialmente per loro si è temuto il peggio: la chiamata al numero unico per le emergenze infatti è scattata in codice rosso, poco dopo le 9.30.

Per fortuna l’allarme è rientrato dopo l’arrivo dei sanitari del 118, sopraggiunti a bordo di un'ambulanza e di un’automedica, e dei vigili del fuoco. Sia la 51enne che il 74enne non sarebbero in condizioni critiche: sono stati trasferiti all’ospedale di Chiari e ricoverati in codice giallo e verde. La dinamica è al vaglio della polizia stradale: stando a una prima ricostruzione, non ci sarebbero altri veicoli coinvolti.