Frontale con un camion, auto sbalzata contro un albero: due feriti in ospedale

Spaventoso incidente stradale martedì pomeriggio, verso le 15.45, lungo la strada provinciale Romano-Cortenuova (Bg). Una Renault e un camion si sono scontrati frontalmente per cause ancora da accertare e – a seguito dell'impatto – la macchina ha finito la sua corsa contro il tronco di un albero a lato della carreggiata.

Per fortuna non si contano feriti gravi: una 41enne e una 45enne sono state soccorse dalle ambulanze del 118 e portate in ospedale per il ricovero in codice giallo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco volontari di Romano.