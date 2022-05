Si ribalta col trattore e precipita in un dirupo: soccorso dall'eliambulanza

Un 67enne avrebbe sbagliato ad ingranare la marcia del suo trattore, finendo per precipitare in un dirupo: un 'volo' spaventoso di parecchi metri. Il brutto incidente è avvenuto nella prima mattinata di lunedì a Corteno Golgi, in località Galleno.

Nella rovinosa caduta, l'agricoltore avrebbe riportato diversi traumi, ma per fortuna non è rimasto incastrato sotto il pesante mezzo. Non avrebbe mai perso conoscenza e sarebbe stato lui stesso ad allertare i soccorsi, poco dopo le 8.30.

La centrale operativa del 112 ha inviato sul posto un'ambulanza e l'elisoccorso, decollato da Bergamo. Dopo le prime cure, il 67enne è stato trasportato, in codice giallo, in ospedale. Ha riportato numerose lesioni, ma le sue condizioni non sarebbero critiche.

La dinamica dell'incidente, avvenuto nella zona di via Giuseppe Mazzini, è al vaglio dei carabinieri che sono sul posto per gli accertamenti di rito. Stando a una primissima ricostruzione, pare che il 67enne abbia ingranato per sbaglio la retromarcia, finendo poi per precipitare, insieme al trattore, nel dirupo sottostante.