Auto precipita nel torrente dopo un ''volo' di 8 metri: paura per una famiglia

Salvi per miracolo dopo il pauroso schianto: se la sono cavata madre, padre e figlioletto di 7 anni che nella serata di Pasqua (domenica 31 marzo) sono finiti fuori strada e sono precipitati nel torrente a bordo della loro auto. Tutto è accaduto pochi minuti prima delle 19 lungo via Les a Corteno Golgi: i rilievi sono stati affidati ai carabinieri di Ponte di Legno, ma non è chiaro cosa possa aver causato l'improvvisa sbandata. Di certo non ci sono altri veicoli coinvolti.

Sta di fatto che la macchina ha finito la sua corsa nel torrente Sant'Antonio: dopo un "volo" di circa 8 metri metri si è schiantata nel greto del corso d'acqua. Sul posto, per i soccorsi, sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco, un'ambulanza della Croce Rossa Aprica e un'automedica dell'ospedale di Edolo.

La famiglia a bordo (papà di 43 anni, mamma di 42 e bimbo di 7 anni) sarebbe uscita autonomamente dall'abitacolo: tutti sotto shock, ma - per fortuna - illesi. Per nessuno di loro si è reso, infatti, necessario il trasporto in ospedale.