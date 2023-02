Attraversa in bici sulle strisce pedonali: bambino investito da un'auto

Investito da un'auto mentre rientrava a casa per pranzo insieme alla madre. È quanto accaduto a un bimbo di 7 anni, residente a Corte Franca. Il piccolo era nel cuore del paese franciacortino: stando a quando ricostruito dalla polizia locale, avrebbe attraversato via Roma sulle strisce pedonali in sella alla sua bici. La conducente della macchina se lo sarebbe trovato di fronte all’improvviso e non avrebbe potuto fare nulla per evitarlo. Sbalzato dalla sella, il bimbo è rovinato sull'asfalto.

L’impatto, per fortuna, non sarebbe stato violento: per il piccolo tanta paura, come per la madre che si trovava a pochi metri di distanza, e qualche lieve contusione. La chiamata al numero unico per le emergenze è scattata verso le 12 di ieri (lunedì 13 febbraio): in pochi minuti sul posto è arrivata un’ambulanza, oltre a una pattuglia della Locale. Non è successo nulla di grave, fortunatamente: il bimbo è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Chiari e ricoverato in codice verde.