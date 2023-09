Auto sbanda e si schianta all'incrocio: ferita una coppia

Era da poco passata la mezzanotte di sabato 23 settembre, quando l'auto ha improvvisamente sbandato, finendo poi per schiantarsi con violenza. A bordo una coppia: lei di 55 anni, lui di 57.

L'incidente è avvenuto a Corte Franca, all'altezza dell'incrocio tra la Strada provinciale XI e via Risorgimento. Stando a quanto ricostruito dalla Stradale, intervenuta sul posto con una pattuglia, l'uomo alla guida avrebbe fatto tutto da solo, perdendo il controllo del veicolo per cause ancora in fase di accertamento.

I feriti hanno riportato lesioni di media gravità: sono stati soccorsi da un'autolettiga e portati in codice giallo alla Poliambulanza di Brescia. Visto l'orario, i disagi al traffico sono stati limitati.