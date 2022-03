Schianto frontale all'uscita dalla discoteca: ragazza in ospedale

Spaventoso incidente all'alba di sabato 5 marzo a Corte Franca. Per ragioni ancora al vaglio della polizia stradale, due auto si sono scontrate frontalmente all'uscita della discoteca Number One, lungo via Provinciale.

L'allarme è scattato verso le 6 del mattino: sul posto sono sopraggiunte un'ambulanza e i vigili del fuoco. Ad avere la peggio nello schianto è stata la giovane donna - una 28enne bresciana - che era al volante di una delle due macchine coinvolte. Dopo le prime cure prestate dai volontari della croce rossa di Palazzolo, la ragazza è stata trasportata all'ospedale di Chiari - a bordo di un'autolettiga - per il ricovero in codice giallo. Per lei un forte spavento, ma pare lievi ferite.