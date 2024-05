Perde il controllo della moto e si schianta: paura per un ragazzo

Attimi di grande apprensione si sono vissuti nella mattinata di oggi (giovedì 16 maggio) a Colombaro, frazione di Corte Franca, per un ragazzo di 19 anni vittima di una brutta caduta dalla moto.

La chiamata ai soccorsi è scattata poco prima delle 10.30 e sul posto sono state inviate un'ambulanza della Croce Rossa e una pattuglia della polizia locale. Stando alle prime informazioni trapelate, non ci sarebbero altri veicoli coinvolti: per cause ancora da chiarire, il 19enne avrebbe perso il controllo della due ruote mentre percorreva via Manzoni, per poi cadere rovinosamente sull'asfalto.

Per lui numerosi traumi, ma le sue condizioni non sarebbero preoccupanti: è stato traferito in ospedale in codice giallo.