Investito da un'auto mentre attraversa: è in gravi condizioni all'ospedale Civile

Brutto incidente a Timoline di Corte Franca: domenica pomeriggio, verso le 16, un 85enne è stato investito da una Nissan Micra mentre attraversava via Seradina.

L'anziano si stava dirigendo verso un mercatino, situato in un piazzale a breve distanza dalla sua abitazione, quando è stato colpito dalla parte anteriore destra dell'auto: soccorso in gravi condizioni prima da due ambulanze e poi dall'elisoccorso, è stato infine portato in codice rosso all'ospedale Civile di Brescia. Non sembra essere in pericolo di vita.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Al volante dell'utilitaria c'era una 27enne di casa a Torbole Casaglia. Visibilmente sotto shock per quanto accaduto, ha spiegato agli agenti della Stradale di Salò di non essersi proprio accorta del pedone. L'incidente è avvenuto in prossimità delle strisce pedonali, ma - al momento - dev'essere ancora accertato il punto in cui è avvenuto l'impatto.