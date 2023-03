Schianto tra due auto, una si ribalta e piomba nel parcheggio del supermercato

Alto Garda. Spaventoso incidente stradale sulla Gardesana Occidentale nel pomeriggio di ieri, sabato 25 marzo. Erano le 13.30, quando è scattato l'allarme al 112 per il violento schianto tra due automobili, a seguito del quale una è piombata nel parcheggio della Coop, finendo ruote all'aria.

Per i soccorsi sono intervenute un'ambulanza e di un'automedica della Croce Rossa. La guidatrice del veicolo ribaltatosi è stata trasferita in codice rosso al pronto soccorso di Arco: fortunatamente, pare sia sempre rimasta cosciente. Nello schianto sono rimaste ferite altre due donne di 20 e 62 anni, le cui condizioni non sembrano destare preoccupazione.

Ancora da chiarire la dinamica, sulla quale indagano i carabinieri di Riva del Garda, intervenuti per raccogliere i rilievi del caso. Pesanti le ripercussioni sul traffico: la Statale 45 è rimasta chiusa per circa mezz'ora, lunghe code e rallentamenti si sono formati in entrambi i sensi di marcia.