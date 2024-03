Morto a 38 anni in un tragico tamponamento: camionista condannato per omicidio

Ha patteggiato una pena di due anni e quattro mesi, con la sospensione condizionale, il camionista accusato di aver causato il drammatico tamponamento in cui morì il 38enne Constantin Ion Rosca. L’udienza preliminare, conclusasi con la condanna dell’autotrasportatore di 37 anni di origine rumena, si è svolta nella mattinata di ieri (giovedì 7 marzo) al tribunale di Brescia.

I fatti risalgono al 22 febbraio di due anni fa: il 38enne, di casa a San Pietro in Cariano (Verona) stava percorrendo l’autostrada A4 al volante del furgone Ducato dell’azienda per cui lavorava: in prossimità del casello di Desenzano, è stato tamponato dal tir guidato dal 37enne rumeno. Un "urto di violentissima entità", come hanno accertato gli agenti della Polizia Stradale di Verona Sud intervenuti per i rilievi, a causa del quale il furgone è stato anche sospinto in avanti finendo contro il mezzo pesante che lo precedeva in coda, restando di fatto schiacciato tra i due camion.

Intrappolato tra le lamiere accartocciate della cabina del Ducato e rianimato a lungo sul posto: Rosca era poi stato trasportato al Civile di Brescia. Inutili i disperati tentativi dei medici: il 38enne era spirato poco dopo il ricovero. Nell’incidente rimase ferito anche un collega della vittima: il 47enne ivoriano è miracolosamente sopravvissuto riportando però traumi pesanti e fratture.

Il camionista era stato immediatamente iscritto nel registro degli indagati dal pubblico ministero Francesco Prete che gli contestava di aver provocato la morte di Rosca “con colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia". Come si legge nella richiesta di rinvio a giudizio: "non moderando particolarmente la velocità in presenza di un rallentamento alla circolazione segnalato dall’Ente concessionario dell’autostrada, provocava la collisione con l’autocarro Fiat Ducato 250 che lo precedeva, in quel momento fermo con le quattro frecce, così causando lesioni personali al passeggero nonché il decesso del conducente".

Constantin Ion Rosca, ben radicato nella comunità di San Pietro in Cariano e in quella ortodossa veronese, ha lasciato nel dolore la moglie, due sorelle e un fratello i quali, per fare piena luce sui tragici fatti e ottenere giustizia si sono affidati allo Studio3A-Valore S.p.A.