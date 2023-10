Ragazzina investita da un’auto e sbalzata sull’asfalto: è grave al Civile

Travolta da un’auto mentre attraversava la Provinciale, all’altezza della farmacia Comunale, infine rovinata sull’asfalto dopo un volo di alcuni metri: una ragazzina di soli 12 anni è stata ricoverata in ospedale in condizioni critiche. L’incidente è avvenuto poco prima delle 7.30 di oggi (lunedì 9 ottobre) a Concesio, lungo la Provinciale 345 che in quel tratto prende il nome di Via Europa.

La dinamica è al vaglio della polizia stradale: stando a una prima ricostruzione, la 12enne stava attraversando sulle strisce pedonali, quando è stata investita da una Station Wagon. Dopo l’impatto - violento - con l’auto, la ragazzina è stata sbalzata sull’asfalto, riportando gravi traumi. L’uomo al volante della macchina ha dato immediatamente l’allarme: sul posto sono sopraggiunte un’automedica e un’ambulanza di Nave Soccorso che ha trasferito d’urgenza la 12enne all’ospedale Civile di Brescia. Il ricovero è avvenuto in codice rosso.

Pesanti anche le ripercussioni sulla viabilità. Il tratto dove è avvenuto l’incidente è stato chiuso e il traffico deviato nel piazzale della farmacia, per consentire i soccorsi e i rilievi: lunghe code si sono formate soprattutto in direzione della città.