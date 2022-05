La bici sbuca dalla ciclabile, l'automobilista la investe: codice rosso per una giovane

Stava percorrendo la ciclabile a fianco della Strada Provinciale 19 quando, in corrispondenza di un attraversamento, è stata investita da un'automobilista che non avrebbe fatto in tempo ad accorgersi della bicicletta.

È stata portata d'urgenza in Poliambulanza a Brescia - in codice rosso - la ragazza di 18 anni residente a Concesio che ieri, venerdì 20 maggio, è stata investita lungo la Sp19. L'incidente si è verificato nel tardo pomeriggio, all'altezza del Centro Stella. A travolgere la bicicletta, un automobilista che guidava una Citroen C3.

A soccorrere la giovane sono stati i sanitari del Cosp di Bovezzo. I rilievi dell'incidente sono stati affidati alla Polizia Stradale di Iseo.