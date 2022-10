Schianto auto-moto sulla Provinciale, biker sbalzato sull'asfalto

Poco prima elle 7 di oggi, venerdì 21 ottobre, un'automobile e una moto si sono scontrate, per cause al vaglio dei carabinieri, sulla Provinciale 19 in località San Vigilio di Concesio. Ad avere la peggio sarebbe stato il giovane uomo che era in sella alla due ruote: dopo l'impatto è rovinosamente piombato sull'asfalto. Nella caduta avrebbe riportato seri trami, ma le sue condizioni non sarebbero critiche. Dopo le prime cure prestate dai volontari di Nave soccorso è stato trasferito, a bordo di un'autolettiga, al Civile di Brescia e poi ricoverato in codice giallo.

Parecchi i disagi per il traffico, già intenso vista l'ora di punta: durante le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi si sono formate lunghe code tra Gussago e Concesio.