Auto sbanda e si schianta contro un palo, la Provinciale resta al buio

Con l’auto piomba sul marciapiede e centra in pieno un lampione. Il palo rimane in piedi, seppur pesantemente danneggiato, ma la zona resta al buio per due notti. Vista la dinamica, le conseguenze dello schianto avrebbero potuto essere ben più gravi: per fortuna l’automobilista non avrebbe riportato ferite e sul marciapiede in quegli istanti non passava nessuno.

È accaduto nella prima mattinata di sabato 7 ottobre a Concesio, lungo la Provinciale 345: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la macchina e la zona, ma per sistemare il black out causato dall’incidente bisognerà attendere l'intervento dei tecnici.

A comunicarlo è il Comune di Concesio: "A causa di un incidente, un tratto della SP345 di Viale Europa rimarrà al buio. Lunedì 9 verrà ripristinato il palo danneggiato e la nuova linea aerea", si legge sui canali social dell’amministrazione comunale.