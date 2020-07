Pauroso schianto all'incrocio: due veicoli distrutti e 3 feriti in ospedale

Potrebbe esserci una precedenza mancata all'origine della paurosa carambola di giovedì mattina a Concesio, poco prima delle 8 all'incrocio tra Via Biagi e Via Borsellino: il bilancio è comunque pesante, con due mezzi andati in gran parte distrutti e tre feriti ricoverati in ospedale, fortunatamente non gravi e già dimessi in serata, con prognosi comprese tra i 15 e i 20 giorni.

La dinamica al vaglio della Polizia Locale

I rilievi sono stati affidati alla Polizia Locale: gli agenti si stanno occupando di ricostruire nel dettaglio la dinamica del sinistro, anche per determinare eventuali responsabilità sulla base delle indicazioni del Codice della strada. La centrale operativa di Areu ha inviato sul posto l'automedica e le ambulanze dei volontari di Villa Carcina e di Nave, che hanno poi provveduto al trasporto in ospedale dei tre feriti – due uomini di 42 e 53 anni, una donna di 46 anni – tutti ricoverati in codice giallo al Città di Brescia.

La violenza dell'impatto per lunghi attimi aveva fatto temere il peggio, visti anche i danni riportati dai mezzi coinvolti, un furgone Iveco Daily e un'automobile: i veicoli si sono centrati in pieno sui lati anteriore e posteriore, e nella folle carambola hanno danneggiato anche dei cartelli stradali e una cabina elettrica. Si segnalano pochi disagi alla circolazione, con il tratto stradale ancora poco trafficato al momento dell'incidente.