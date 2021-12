In mezzora ciclista investita e auto fuori strada: caos traffico in paese

Traffico in tilt lunedì mattina a Concesio, a causa di un doppio incidente stradale nell'arco di mezzora.

Il primo è avvenuto alle 9.20 sulla Sp345, nel tratto che prende il nome di Via Europa, compreso tra la rotonda che porta al ponte sul Mella e quella dello svincolo con via Tobagi. Le responsabilità di quanto avvenuto sono ancora al vaglio delle forze dell'ordine: unica certezza, al momento, è che una 49enne è stata investita mentre pedalava in sella alla sua bicicletta. Per i soccorsi è intervenuta un'ambulanza del Cosp di Nave: la donna è caduta rovinosamente a terra a seguito dell'impatto, riportando serie lesioni ma non è in pericolo di vita. É stata portata in ospedale e ricoverata in codice giallo.

Mezzora dopo il secondo incidente (alle 9.50), stavolta in via Galilei, dove un'auto con a bordo un 25enne e una 29enne ha sbandato finendo per schiantarsi. Nessuno dei due giovani è rimasto ferito gravemente: per i soccorsi sono stati allertati un'ambulanza, la Stradale e i carabinieri di Gardone Val Trompia.