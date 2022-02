Furgone di un corriere fa 'strage' di auto al supermercato, poi fugge

È andata bene, per fortuna. Ma poteva avere conseguenze piuttosto gravi quello che è accaduto sabato pomeriggio nel parcheggio del supermercato Bennet di Concesio. Un furgone fuori controllo ha seminato il panico tra le tante persone che stavano camminando nel piazzale con i carrelli della spesa: pare procedesse a zig-zag e ha finito per centrare tre auto in sosta. Nella folle corsa - fortunatamente - non ha investito nessun pedone.

L'uomo al volante del furgone di un corriere non si sarebbe nemmeno fermato per verificare i danni fatti alle auto e compilare - come si deve fare in questi casi - la constatazione amichevole. Avrebbe anzi tirato dritto, uscendo a gran velocità dal parcheggio, forse pensando di farla franca.

Ma non è stato così: qualcuno è riuscito a prendere il numero di targa e la caccia al furgone - e all'uomo che era al volante - è davvero durata pochissimo. I carabinieri di Concesio, arrivati sul posto dopo la chiamata al numero unico per le emergenze, hanno raccolto le testimonianze delle persone che hanno assistito all'incidente e poi hanno rintracciato il conducente del mezzo. Nei suoi confronti non è scattata nessuna denuncia - non essendoci stati feriti non ha commesso alcun reato - ma solo la sanzione amministrativa prevista in questi casi.