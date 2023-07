Auto si ribalta e abbatte il cancello di una casa: grave un uomo

Non è in pericolo di vita, per fortuna, ma avrebbe riportato gravi traumi al bacino il 40enne che, nella tarda serata di martedì 11 luglio, è rimasto vittima di un incidente nel centro di Concesio. La dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri di Gussago, ai quali sono stai affidati i rilievi, ma una cosa pare certa: il 40enne avrebbe fatto tutto da solo. Per cause ancora da chiarire, avrebbe perso il controllo della sua auto mentre percorreva via Santa Lucia, poi lo schianto contro la cancellata di un’abitazione e il veicolo che finisce la sua corsa ruote all’aria.

Un gran boato che ha spaventato i residenti: sarebbero stati loro a lanciare l’allarme, poco dopo le 22.30. La centrale operativa del 112 ha inviato una squadra dei Vigili del Fuoco e due ambulanze. Il 40enne, che abita a Villa Carcina, è stato stabilizzato sul posto e poi trasferito d’urgenza al Civile di Brescia: è stato ricoverato nel reparto di ortopedia con una prognosi che supera i 60 giorni. Complicate le operazioni di rimozione dell’auto, tanto che si è reso necessario l’intervento di una autogrù dei vigili del fuoco.