Auto fuori controllo, esce di strada e piomba nel giardino di una casa

Svegliato in piena notte da un'auto piombata nel suo giardino a tutta velocità. È la scena che si è trovato davanti un uomo residente in Via Nikolajewka, nella frazione Costorio di Concesio. Un incidente, a dir poco rocambolesco, che poteva avere conseguenze tragiche. È andata bene, per fortuna, ai giovani - tre diciottenni e un 19enne - che viaggiavano a bordo dell’utilitaria. Solo uno di loro avrebbe riportato lievi ferite ed è stato trasportato, a bordo di un’ambulanza, alla clinica Città di Brescia. Ingenti, invece, i danni alla casa.

Un risveglio decisamente brusco per il proprietario dell’abitazione: ha udito il forte boato e, una volta aperte le finestre, si è trovato l’auto nel giardino. La chiamata al numero unico per le emergenze è scattata poco prima delle due di sabato notte: sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i Vigili del Fuoco.