Fa manovra in retromarcia, non vede la madre e la travolge con l'auto

Lunedì 15 novembre, a Concesio, una donna di 84 anni è stata investita dall'auto guidata dalla figlia.

Erano circa le 8.30: l’anziana è stata travolta dal veicolo, che viaggiava a bassissima velocità, lungo via Bevilacqua. Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che la figlia – impegnata a fare manovra in retromarcia – non abbia visto la madre e l'abbia urtata facendola cadere a terra.

Soccorsa immediatamente, l'84enne è stata trasportata al Civile di Brescia: fortunatamente le sue condizioni non sembrano essere critiche.