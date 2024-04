Schianto frontale, auto ‘vola’ nel campo: ragazzo estratto dall'abitacolo

Spaventoso incidente verso le 11 di oggi, martedì 9 aprile, lungo la Sp 17 che collega Cologne ad Adro. Stando alle prime informazioni trapelate, due auto si sono scontrate frontalmente all’altezza dell’incrocio con via Santa Maria. Dopo l’impatto, una delle due macchine è piombata nel campo che costeggia la provinciale.

La chiamata ai soccorsi è scattata in codice rosso e sul posto sono sopraggiunte due ambulanze e un’auto medica, oltre a una squadra dei vigili del fuoco volontari di Chiari. Ad avere la peggio è stato il 29enne al volante della macchina sbalzata nel campo: è stato estratto dall’abitacolo dai pompieri e poi portato in ospedale. Non avrebbe mai perso i sensi, per fortuna, e le sue condizioni non sarebbero allarmanti: è stato ricoverato in ospedale in codice giallo. Ferito lievemente anche il 23enne alla guida dell’altro veicolo.

L’esatta dinamica è al vaglio dei carabinieri, che si stanno occupando dei rilievi: sembra che una delle due auto abbia invaso l’opposta corsia per svoltare in via Santa Maria, finendo così per colpire in pieno la macchina che sopraggiungeva.