Ciclista investito sulla Provinciale: portato al Civile in elicottero

Coinvolto in un brutto incidente sulla provinciale 573 mentre pedalava in sella alla sua bicicletta, sarebbe rovinato sull’asfalto riportando diverse ferite. L’uomo, un 73enne, è stato soccorso in codice rosso e poi trasferito al Civile di Brescia a bordo dell’elisoccorso.

L’incidente verso le 10.50 di oggi, domenica 8 ottobre, a Cologne. Nello schianto, oltre alla bici, sono rimaste coinvolte un’auto e una moto. La dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri, che sono sul posto per i rilevi. Una cosa è certa: ad avere la peggio è stato il ciclista di 73 anni che avrebbe riportato seri traumi.

Dopo le prime cure prestate sul posto dai volontari dell’ambulanza di Capriolo e dall’equipe medica dell’eliambulanza, è stato ricoverato nel nosocomio cittadino in codice giallo: non sarebbe quindi in imminente pericolo di vita.

Lungo il tratto di provinciale dov’è avvenuta la carambola è stato istituito il senso unico alternato: non si segnalano particolari disagi per il traffico.