Moto si schianta contro un trattore: biker grave al Civile

Non avrebbe mai perso conoscenza, ma ha riportato gravi e numerose fratture il 47enne che, nel pomeriggio di venerdì, si è scontrato contro un trattore mentre percorreva in moto la Provinciale 573, a Cologne.

Un impatto violento, avvenuto poco prima delle 16: pare che il 47enne, in sella a una Ktm, avesse appena sorpassato un’auto: durante la manovra, si sarebbe trovato davanti il trattore, che stava attraversando la Provinciale, finendo per schiantarsi contro una ruota posteriore del mezzo agricolo.

Sbalzato dalla sella, e poi rovinosamente caduto sull’asfalto, il 47enne - residente a Menaggio, in provincia di Como - avrebbe riportato numerose e serie lesioni: per soccorrerlo sono sopraggiunte tre ambulanze. Le sue condizioni sarebbero poi peggiorate, ed è stato inviato anche l’elisoccorso: trasportato d’urgenza all’ospedale Civile di Brescia, è stato ricoverato in codice rosso. Stando alle prime informazioni trapelate, non sarebbe in pericolo di vita.

L’esatta dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia locale del Monte Orfano, che si è occupata dei rilievi e ha sequestrato il trattore: al volante c'era un imprenditore agricolo di Palazzolo.