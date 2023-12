Auto si schiantano nella maxi rotatoria: donna e ragazzo in ospedale

Un ragazzo di 24 anni e una donna di 45 anni sono stati ricoverati in ospedale, al Civile di Brescia e al Papa Giovanni di Bergamo, a seguito di un incidente stradale avvenuto a Cologne nel primo mattino di oggi, sabato 16 dicembre.

Verso le 6.15, due auto si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento, all'altezza della maxi rotatoria in località Mirandola, che collega la Sp573 con la Sp469 e la variante della Sp17.

Per i soccorsi è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, di due ambulanze e di un'auto medicalizzata. I feriti hanno riportato lesioni serie, ma non si teme per la loro vita; sono stati ricoverati in codice giallo. I rilievi sono stati raccolti dagli agenti della Polizia Stradale.