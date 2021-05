Auto travolge un operaio mentre sta lavorando: è gravissimo

Non è ancora stato dichiarato fuori pericolo l'operaio edile di 47 anni che mercoledì pomeriggio a Cologne è stato travolto da una Ford Fiesta, guidata da una donna 42enne: è stato sbalzato diversi metri sull'asfalto, intubato e trasferito d'urgenza in elicottero all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove è stato ricoverato in codice rosso (e con riserva di prognosi).

Tutto è successo intorno alle 17.30 in Via Fratelli Facchetti: è qui che la Fiesta, in arrivo da Coccaglio, avrebbe improvvisamente sbandato (non si sa per quale motivo: forse un malore, o una distrazione) finendo sul lato opposto della carreggiata dove proprio mentre stava transitando l'operaio.

Travolto dall'auto mentre lavora al cantiere

L'uomo, insieme ad altri colleghi, era impegnato in un cantiere residenziale. Stando a quanto ad oggi ricostruito, il 47enne era sul ciglio della strada, che stava recuperando del materiale dal furgone. E' in quel momento che sarebbe stato travolto dall'auto.

La folle carambola della Ford è proseguita fino a schiantarsi con la cancellata dell'area di cantiere. La donna, sotto shock, è stata accompagnata in ospedale a Chiari (ma solo per accertamenti) da un'ambulanza dei volontari di Capriolo. Sarebbero stati i colleghi dell'operaio a chiamare aiuto: sul posto anche l'automedica. Diversi i testimoni che hanno assistito alla scena. I rilievi sono stati affidati alla Polizia Stradale.