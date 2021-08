Furgone 'vola' sopra il cofano di un'auto: donna portata in ospedale

Lunedì pomeriggio a Cologne, un furgone è letteralmente finito sopra il cofano di un’auto. Lo scontro è avvenuto poco dopo le 15 in via Chiari, all’altezza dell’incrocio con via Cagino: il furgone, per cause ancora da chiarire, è finito rovinosamente sopra la parte anteriore di una Mini Countryman.

Allertati i soccorsi, sul luogo dell’incidente è giunta un’ambulanza dei soccorritori di Rovato, insieme ai Vigili del fuoco di Palazzolo e la Polizia Locale di Cologne. La conducente dell’auto, una donna di 45 anni, è stata trasportata all'ospedale di Chiari. Fortunatamente non ha riportato gravi lesioni, ma solo qualche ferita superficiale.