Pauroso schianto, sbalzato dalla sella per diversi metri: grave in ospedale

Sono gravi le condizioni del motociclista di 50 anni protagonista suo malgrado del brutto incidente di Collio Valtrompia, domenica pomeriggio poco prima delle 15: mentre percorreva Via Ondola in sella alla sua moto si è schiantato con un'auto, è stato sbalzato a terra dopo un volo di diversi metri. All'arrivo dei soccorsi, era privo di sensi.

L'allarme è stato lanciato in codice rosso: sul posto ambulanza e automedica, oltre all'elisoccorso decollato da Brescia. Praticamente illeso il conducente della vettura, mentre il centauro è stato trasportato (e ricoverato) d'urgenza al Civile.

I rilievi sono stati affidati alla Polizia Stradale: al vaglio degli agenti anche eventuali responsabilità. Con il passare delle ore, intanto, arrivano buone notizie: il 50enne, ricoverato in stato d'incoscienza è in gravissime condizioni, è stato dichiarato fuori pericolo. Ma ne avrà comunque per parecchio.