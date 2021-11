Si schianta in auto mentre va al lavoro: muore a soli 40 anni

Tragedia sulle strade bresciane all'alba di venerdì: un uomo di 40 anni ha perso la vita a seguito dell'incidente stradale in cui è rimasto coinvolto, poco dopo le 6 sulla Strada provinciale 345, in territorio di Collio, in Valtrompia.

La dinamica dell'accaduto è al vaglio degli agenti della Polstrada. A quanto pare il 40enne avrebbe perso il controllo della sua auto, non lontano dalla miniera di Sant'Aloisio, finendo fuori strada e precipitando nella scarpata. Era da poco uscito di casa, stava andando al lavoro.

Morto sul colpo

Sul posto si sono precipitati i sanitari dell'automedica e un'ambulanza di Valtrompia Soccorso: come detto niente da fare per il 40enne, morto sul colpo. Per recuperare la salma si è reso necessario l'intervento dei Vigili del fuoco e degli uomini del Soccorso alpino. Anche la vettura dovrà essere issata dopo un volo di diversi metri.