Rovinoso schianto lungo i tornanti, motociclista finisce in ospedale

Ha fatto tutto da solo il biker di 55 anni che, nella giornata di ieri, mercoledì 11 agosto, è caduto rovinosamente in moto a Collio, in Alta Val Trompia, mentre affrontava i tornanti del Maniva, sottostanti l'agriturismo Cornei da Nadia.

Il motociclista stava percorrendo la Strada provinciale 345, quando, poco dopo le 16:30, è scivolato sull’asfalto ed è sbalzato dalla sella, volando a terra.

In un primo momento le sue condizioni hanno destato non poca preoccupazione, tanto che è stato necessario allertare l'elisoccorso decollato da Brescia. Per fortuna, quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, l'allarme è in parte rientrato. Il biker è stato portato all'ospedale di Gardone Val Trompia, ricoverato in codice giallo con traumi e serie lesioni. Non è in pericolo di vita.