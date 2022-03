Spaventoso schianto auto-scooter: grave ragazzino, stava andando a scuola

L'impatto con l'auto, poi il terribile 'volo' sull'asfalto. Un ragazzino di 16 anni è stato ricoverato in codice rosso al Civile di Brescia, dopo essersi schiantato contro un'auto, mentre viaggiava in sella al suo scooter.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 8 di mercoledì mattina a Collebeato, lungo via De Gasperi: stando a una prima ricostruzione, il 16enne, di casa in paese, stava raggiungendo la scuola superiore che frequenta in sella al suo scooter quando, per cause ancora da chiarire, ha finito per scontrarsi contro una macchina.

Un impatto piuttosto violento, quello avvenuto davanti alla pasticceria Gallizioli, a seguito del quale l'adolescente sarebbe stato sbalzato dalla sella e poi rovinosamente caduto sull'asfalto. Avrebbe riportato numerosi seri traumi e fratture: dopo le prime cure prestate sul posto dai volontari del 118, è stato trasferito - in ambulanza- al Civile di Brescia e ricoverato d'urgenza. Le sue condizioni sarebbero gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

La dinamica dello schianto è al vaglio della polizia stradale di Brescia, che è sul posto per effettuare i rilievi di rito.